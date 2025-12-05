Sherlock Holmes und die vergiftete Grießnockerlsupp

Sherlock Holmes in Bayern: Ein Mord, eine Grießnockerlsuppe und ein kniffliger Fall.

Sherlock Holmes, der weltberühmte Meisterdetektiv, verschlägt es von London ins weiß-blaue Bayern – und das nicht ganz freiwillig. Doch die Einladung der Baronin von Zuckerberg zu einem Galadinner konnte er nicht erneut ausschlagen. Während er dem Geplapper der Baronin entflieht, wird der Gastgeber, Baron von Zuckerberg, tot in seine Grießnockerlsuppe stürzend aufgefunden.

Ein Unfall? Kaum! Doch obwohl Gift als Ursache ausgeschlossen scheint, ist Holmes in seinem Element. Verdächtige gibt es genug, und mit seinen brillanten Schlussfolgerungen entlarvt er den Täter – vielleicht schneller, als Sie es schaffen? Denn heute Abend haben auch Sie ein Wörtchen mitzureden!