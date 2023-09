Sherlock Holmes und die Whitechapel Morde

Ganz London ist in Angst und Schrecken, weil ein bestialischer Mörder sein Unwesen vor allem im Rotlichtmilieu rund um Whitechapel treibt.

In den sozialen Netzwerken wird kein Detail ausgelassen und der Meisterdetektiv Sherlock Holmes macht sich mit seiner Assistentin Dr. Watson an die Ermittlungen. Zusammen mit dem Polizisten Inspektor Abberline begibt er sich in die dunkelsten Ecken Londons und verdächtigt unter anderem seinen Erzfeind Moriarty oder den zweifelhaften Dr. Jekyll der Ripper zu sein.

Dem Verbrecher immer dicht auf den Fersen verzweifelt Holmes jedoch nahezu an der Unlösbarkeit des verzwickten Falles.

Ob das Morden doch noch ein Ende nimmt, erfahren Sie in der nicht ganz ernst zu nehmenden Holmes-Parodie.

Spieldauer: ca. 2 Stunden (inkl. Pause)

Altersempfehlung: ab 14 Jahren