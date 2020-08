Sherlock Holmes und Dr. Watson

frei nach Sir Arthur Conan Doyle aus dem Jahr 1887 1887, London 221 b Baker Street. Jeder kennt den exzentrischen Detektiv Sherlock Holmes und seinen treuen Freund Watson. Eine junge Frau aus der Bakerstreet ist verschwunden! Was ist mit ihr passiert? Zusammen mit seinem Freund John Watson geht Sherlock auf die Suche. Die Spur führt aus London in die nebelverhangenen Sümpfe vom Teufelsmoor. Dort geraten sie in ein gefährliches Abenteuer, bekommen es mit alten gruselichen Moorgestalten, Mooreichen und Geisterbeschwörern zu tun.Mit den beiden Freunden aus der Bakerstreet 121b in London gehen wir auf Zeitreise ins viktorianische England, wo manche an den Fortschritt und den Triumph der Wissenschaft, andere noch an Tradition und Gespenster glauben, wo die ersten Eisenbahnen fahren und die Welt voller Rätsel ist, die es zu lösen gilt.Doyle studierte Medizin. Nebenher begann er zu schreiben. 1887 schuf er mit Sherlock Holmes den berühmtesten Detektiv aller Zeiten. Aufgrund des überwältigenden Erfolgs entstanden bis 1927 immer neue Abenteuer um Sherlock Holmes und seinen unentbehrlichen Begleiter Dr. Watson. Mindestalter: ab 8 Jahren (Empfehlung)Dauer: 1 Stunde 15 Minuten (inkl. Pausen)