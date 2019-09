"Oh Gott. Wie ist das in so kleinen Gehirnen? Das muss doch langweilig sein".

In einer entstaubten und bearbeiteten deutschen Uraufführung bringt die Theater Szene 03 Sir Arthur Conan Doyles Theaterfassung seines weltberühmten Sherlock Holmes auf die Bühne. Und diesmal handelt es sich nicht einfach nur um ein banales Verbrechen - es geht um viel mehr. Es geht um alles.

Regie: Karsten Spitzer. Übersetzung und Bearbeitung: Elke Spitzer.