Sherlock ist ausgeflogen – Krimilesung mit Geräuschen und Musik

Autor Jürgen Seibold und Geräuschemacher Luis Schöffend.

Kakadu Sherlock wurde entführt – und selbst Watson weiß nicht weiter!

Verbrechen gehören zu Robert Mondrians Vorlieben, nur bitte keines in seiner Buchhandlung. Im vierten Band der Cosy Crime Reihe »Lesen auf eigene Gefahr« erzählt SPIEGEL-Bestsellerautor Jürgen Seibold von einem skurrilen Fall bei dem ausgerechnet Haustiere verschwinden.

Jürgen Seibold macht aus seinem Schwabenkrimi ein OHRENKINO. An diesem Abend teilt er sich die Bühne mit dem professionellen Geräuschemacher Luis Schöffend, der live die Tonspur zur Krimilesung beisteuert. Ein großer Spaß!

Jürgen Seibold ist Journalist und arbeitet als Buch- und Theaterautor, Musiker und Songwriter. Seine erfolgreichen und humorvollen Schwabenkrimis erscheinen im Piper-Verlag. Er lebt mit seiner Familie im Rems-Murr-Kreis.

Luis Schöffend studierte an der Filmakademie in Ludwigsburg und arbeitet als Geräuschemacher und Sounddesigner für Theater, Film und Fernsehen. Er war an erfolgreichen Produktionen (z.B. Systemsprenger, Barbaren, Der Schwarm) beteiligt.