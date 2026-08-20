Shindy kehrt 2026 zurück auf die Bühne! Nachdem das Ausnahmetalent mit „In meiner Blüte“und der dazugehörigen Tour neue Maßstäbe im Hinblick auf sein beeindruckendes Live-Game gesetzt hat, gastiert der Greatest mit acht Konzerten wieder in den größten Hallen Deutschlands, Österreich und der Schweiz – und wird dort nicht nur sein kommendes Album „Blüte 2“ präsentieren, sondern auch Stagedesign und Showmanship, Special Guests und

Setlist auf ein gänzlich neues Level heben und seine beispiellose Legacy fortführen. Denn mit jeder Menge Gold- und Platinplatten, einer Handvoll Alben sowie einer Bestseller-Biografie an der Spitze der Charts setzt Shindy mit jedem weiteren Release wieder einen neuen Standard in Sachen Sound und Style. In zehn Jahren ist er so zu einem der erfolgreichsten und einflussreichsten Rapper des Landes geworden, der längst Legendstatus genießt – und mit

seinen visionären Ideen auch on stage immer wieder neue Standards definiert.