Bringt die Vibes und das Feeling der klassischen Rockära von Pink Floyd und Deep Purple in die Gegenwart. Frischer, frecher und frei von Angestaubtem wird den genialen Vorlagen auf hohem musikalischen Niveau neues Leben eingehaucht.In der Band spielen höchstkarätige und preisgekrönte Musiker, die mit internationalen Grössen im Rock, Pop und Jazz gespielt haben, z.B. Nazareth, Spencer Davis Group, Jon Lord, Ian Paice, Clark Terry, und vielen Anderen.Nach dem Konzert 2017 im Burgkeller Stettenfels, wo die Musiker 250 Fans zu begeistern vermochten, rockt Shine On - More Black auch 2018 die Burg!