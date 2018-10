Grunge trifft Hard-Rock, Alternative-Rock trifft Progressive Metal – und alles dazwischen: Mit SHINEDOWN kommt eine der gegenwärtig spannendsten Rockbands der USA auf Headline-Tournee.

Die Band aus Jacksonville/Florida bringt ihr aktuelles, sechstes Album „Attention Attention“ mit, das im Mai dieses Jahres mit großem weltweiten Erfolg veröffentlicht wurde: Platz 5 in den US-Charts, Platz 8 in UK sowie Top-25-Notierungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen weiteren Ländern. Zwischen dem 11. und 25. November kommen SHINEDOWN für fünf Konzerte in Köln, Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg nach Deutschland. Special Guest bei allen Shows wird die außergewöhnliche Alternative-Rock-Band Starset sein.

Von Beginn ihrer Karriere an galten SHINEDOWN als ultimativer Beweis, dass Grunge noch nicht ausgedient hat. Dabei hat das Quartett den revolutionären Rocksound der späten 90er behutsam modernisiert und mit Elementen aus Hardrock, Heavy Metal, Southern Rock und Pop angereichert. Mittlerweile blicken sie dank internationaler Live-Reputation auf mehr als zehn Millionen verkaufte Tonträger, darunter sechs Millionen Longplayer. Ihre Alben „Leave A Whisper“ (2003), „Us And Them“ (2005), „The Sound Of Madness“ (2008), „Amaryllis“ (2012) und „Threat to Survival“ (2015) waren große Erfolge, die letzten drei Alben stiegen alle in die Top Ten der US-Billboard Charts, allein elf ihrer Singles platzierten sich an der Spitze der US-Mainstream Rock Charts.

Sänger und Songwriter Brent Smith erhielt Anfang des Jahrtausends die Chance auf einen Plattenvertrag mit einem Majorlabel. Was ihm fehlte, war eine funktionierende, persönlich wie stilistisch homogene Band. Freunde stellten ihm Gitarrist Jasin Todd und Bassist Brad Stewart vor. Für den Posten des Schlagzeugers entschied man sich für Barry Kerch. Von Anfang an stellte Brent Smith die Maxime auf: „Unsere musikalische Basis ist Grunge. Aber erlaubt ist, was gefällt. Bloß keine unnötigen Beschränkungen.“ Diese stilistische Offenheit sollte sich auszahlen. Als das zweite Album „Us And Them“ erschien, galten SHINEDOWN in den Staaten bereits als Garant für eine zeitgemäße Interpretation des Grunge-Sounds. Mit jedem weiteren Album wuchs ihr internationaler Erfolg. Während einer ausgedehnten Welttournee rund um ihr nächstes Album „Threat To Survival“ schrieb der neue Bassist Eric Bass ganze 22 neue Songs, die die Grundlage bildeten für das aktuelle, sechste SHINEDOWN-Album „Attention Attention“, das stilistisch viele neue Nuancen bietet.

Als Special Guests dieser Tournee werden Starset mit dabei sein. Sie sind nicht nur eine weitere gute US-Band zwischen Rock und Elektronik. Starset sind ein komplexes Konzept, das sich innerhalb von vier Jahren seine eigene dystopische Welt geschaffen hat. Unter der Ägide ihres Frontmanns Dustin Bates, einem studierten Elektroingenieur und Teilzeit-Dozenten an der International Space University, hat das Quartett aus Columbus/Ohio ein komplettes konzeptuelles Universum geschaffen, in dem Technologie, Astronomie, Sci-Fi, Kommunikation, Wissenschaft und Kritik an der (Post-)Moderne zu einem großen Gesamtgebilde verschmelzen und über Schriften, Graphic Novels und Musik einer breiten Fanbasis näher gebracht werden.

Wie groß diese Fanbasis insbesondere in ihrer Heimat mittlerweile ist, belegen ein paar Zahlen: Alle fünf bislang veröffentlichten Singles von Starset stiegen in die Top 20 der US-Mainstream Rock Charts, die beiden Songs „My Demons“ und „Monster“ sogar bis in die Top 5. Ihr 2014 veröffentlichtes Debütalbum „Transmissions“ brachte es bis auf Platz 5 der US-Hard Rock Charts, das Anfang 2017 veröffentlichte, zweite Album „Vessels“ stieg bis auf den 11. Platz der Billboard- sowie bis auf Platz 2 der US-Alternative Charts. Nach ihrer eigenen Headline-Tournee im April kommen Starset mit ihrer aufregenden Light- und Laser-Show im November zusammen mit SHINEDOWN nun erneut nach Deutschland.

Homepage: shinedown.com

Facebookevent: facebook.com/events

Wir bitten um Beachtung verstärkter Sicherheitsmaßnahmen

Verbot von Handtaschen, Rucksäcken und Helmen

Zusätzliche verschärfte Kontrollen und Bodychecks

Die Anschläge der jüngsten Zeit und die latente Gefährdung machen verstärkte Sicherheitsmaßnahmen bei allen Konzerten erforderlich.Dabei unterliegen insbesondere Open Air-Veranstaltungen und Events in Arenen und Hallen ausnahmslos verschärften Kontrollen.Sämtliche Besucher werden Bodychecks unterzogen. Taschen, Rucksäcke und Handtaschen sowie Helme und Behältnisse aller Art sind verboten. Die Zuschauer werden ausdrücklich gebeten, auf deren Mitbringen zu verzichten, und sich ausschließlich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüsselbund und Portemonnaies sowie Medikamente oder Kosmetika in Gürteltaschen oder Kosmetiktäschchen bis zu einer maximalen Größe von Din A4 zu beschränken. Die Einhaltung dieser Regeln und Hinweise sowie ein rechtzeitiges Eintreffen helfen dabei, den Einlass so zügig wie möglich zu organisieren.

Wir danken für Ihr Verständnis!

Altersfreigabe:

kein Zutritt: unter 8 Jahren

nur in Begleitung: bis 14 Jahren (Das Begleitformular findest Du HIER)

frei ab 14 Jahren bis 22 Uhr

frei ab 16 Jahren bis 24 Uhr