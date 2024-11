Shinrin Yoku (Waldbaden) RAUHNÄCHTE - GEHEIMNISVOLLE ZEIT ZWISCHEN DEN JAHREN

In der Zeit zwischen den Jahren, also vom 24.12. bis 06.01. scheint die Natur still zu stehen. Alles Leben ist zur Ruhe gekommen und es beginnt eine geheimnisvolle und besondere Phase der Verwandlung und des Neubeginns. Tauche ein in das alte Wissen und schärfe Dein Gespür für das Wesentliche, das uns so oft verborgen bleibt.

Atme die würzige Waldluft und höre das Rauschen der Bäume. Schau in das Grüne Blätterdach über Dir und staune über die vielen Farben, die Du siehst. Werde ruhig und spüre, wie gut Dir der Wald tut. Entspanne Dich und komme wieder bei Dir selbst an. Der Wald bietet dazu einen wunderbaren Raum.