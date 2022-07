Court Yard Festival

Yo, der clubCANN geht mal wieder an die frische Luft bzw. in seinen Innenhof. Wie 2021 haben wir für euch wieder am 05. August 2022 ein schönes Newcomer Hip Hop Packet geschnürt !

Bei schlechtem Wetter, werden wir in den Club gehen..

Doors: 18:00 Uhr

Show: 19:00 Uhr