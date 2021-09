...und herzlich Willkommen bei „Home Cruises Fantasia“, dem ersten Reiseveranstalter für Ihre ganz individuelle Luxus-Kreuzfahrt! Nach „homeoffice“, „homeschooling“ und „homeshopping“ nun endlich auch „home-urlaubing“ und zwar auf unserem Traumschiff!

Reisen Sie mit uns in „80 Küssen um die Welt“! Genießen Sie unser fantastisches Bordprogramm! Vom „Tauchsieder -Kurs“ bis zum „Seemannsgarnstricken“- hier ist für jeden was dabei und Kapitän Markus Kapp und Chefhostesse Nici Neiss sind stolz, Ihnen dieses grenzgeniale Reisekonzept live auf dem Theaterschiff Stuttgart präsentieren zu dürfen!

Freuen Sie sich auf unsere große„Schlager Motto Party“ mit Stargästen wie: Udo Jürgens, Catarina Valente, Wolfgang Petry, Michelle, Freddy Quinn, Sascha Hehn, Abba Florian Silbereisen, Angela Merkel, Sebastian Kurz und vielen mehr.

Also werfen Sie all ihre Sorgen über Bord und stechen Sie mit uns in See wenn es heißt:

Ship Ship Hurra! Wir schlagern uns durch! Regie: Cordula Polster

"Homecruising-Song": https://youtu.be/BaOfYmxpOFE