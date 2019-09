Shirt Tail Stompers (GB)

The Shirt Tail Stompers, eine der führenden europäischen Vintage-Jazz-Bands, hat sich im In- und Ausland schnell einen Namen gemacht. Sie schätzen die Kunst des Swing und sind stark beeinflusst von Fats Waller, Fletcher Henderson, Wingy Manone und vielen anderen Größen aus der Swing- und Jazz-Ära der 1920er, 1930er und 1940er Jahre.

Sie werden auch von Größen wie dem frühen Duke Ellington, Sidney Be-chet und den alten musikalischen Wurzeln von New Orleans beeinflusst.Allein im letzten Jahr spielten sie Festivals und Shows in Thailand, Dänemark, Südkorea, Deutschland, Polen, Griechenland, Ungarn, den Niederlanden, Frankreich, Norwegen, Italien, der Tschechischen Republik und in ganz Großbritannien.Eine aufregende Show - erwarten Sie nichts weniger als eine großartige Abendunterhaltung.

Steven Coombe – Trumpet

Michael McQuaid – Sax / Clarinet

John Kelly – Guitar

Dave O’Brien – Double Bass

Nicholas Ball – Drums