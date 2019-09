Shit Happens 2019

Ralph Ruthe - Ein Cartoonist auf der Bühne?

Was macht der da? Was jeder gute Komiker auch tut: die Zuschauer zum Lachen bringen. Davon kann man sich am Donnerstag, 14. November 2019, um 20 Uhr in Mosbach in der Alten Mälzerei überzeugen.

RALPH RUTHE wurde 1972 in Bielefeld geboren und hat sich als Cartoonist, Autor, Filmemacher und Musiker einen Namen gemacht. Er veröffentlicht seine Cartoons seit den 90er Jahren in Büchern und Zeitschriften und ist vor allem in den sozialen Netzen sehr populär: Auf Facebook folgen ihm über 1 Million Menschen, sein Youtube-Kanal hat über eine halbe Million Abonnenten.

Schon mit 14 Jahren arbeitete Ruthe als Texter, unter anderem für „Käpt’n Blaubär“. 1998 begann seine Arbeit für die deutsche Ausgabe der bekannten Satire-Zeitschrift „Mad“, wo er schnell zu einem der gefragtesten Zeichner und Autoren avancierte. Er erhielt vier Mal in Folge den Sondermann-Preis der Frankfurter Buchmesse in der Kategorie Cartoon. 2008 gewann er u.a. mit seinem Animationsfilm »Walk the Dog« den 1. Preis beim Berliner Kurzfilmfestival »Going Under-ground 7«, 2009 mit »10 Filmklassiker in 100 Sekunden« erneut den 1. Preis bei »Going Underground 8«.

Und nun ist er der erste Cartoonist, der auch mit einem Live-Programm auf Tour geht. Ralph Ruthe, preisgekrönt mit mehreren Cartoon- und Kurzfilmpreisen, verbindet in seiner Show SHIT HAPPENS einzigartig die Elemente Comedy, Animationsfilm, Lesung und Musik zu etwas völlig Neuem. So gibt es in seinen Live-Shows nicht nur das Beste seiner Cartoons in ganz neuen Zusammenhängen zu sehen. Seine Fans dürfen sich auch immer auf Welt- Premieren neuester Folgen von Ruthes Erfolgsserie „Flossen“, „HNO-WG“, „Biber und Baum“ und den „Werbeparodien“ freuen.

Am Ende geht das Publikum einfach nur mit dem guten Gefühl nach Hause, viel Spaß gehabt zu haben. Und mehr zu wissen über die Arbeit eines Cartoonisten.