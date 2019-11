Shoko Kawasaki - Klavierkonzert in Bad Rappenau

Shoko Kawasaki - Klavierkonzert

»Weltklassik am Klavier«

Werke von Chopin und Liszt, präsentiert am 8. Dezember die japanische Pianistin Shoko Kawasaki im Wasserschloss bei Bad Rappenau.

Die junge Künstlerin, die durch zahlreiche Wettbewerbe in Europa bekannt wurde, studierte unter anderem an der Tokyo National University of fine Arts und schloss zudem den Studiengang Zertifikatsstudium Meisterklasse an der HMT München ab. Zahlreiche Preise und Wettberwerbe bekunden ihr Können.

Shoko Kawasaki, So. 8. Dezember, 17 Uhr, Wasserschloss, Bad Rappenau