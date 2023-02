Shonen Knife (Japan)

Nachholtermin vom 19.3.2022. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die japanische Band Shonen Knife (gegründet 1981 in Osaka/Japan) feierte 2021 ihr 40. Jubiläum und zelebriert dies mit einer ausgiebigen Europa-Tournee. Girl-Groups der 60er Jahre, die Beach Boys und der frühe Punk-Rock der Ramones hatten einen großen Einfluss auf ihren einzigartigen Sound, welcher der Band schnell den Ruf als Japans weibliche Antwort auf die Ramones einbrachte. 1991 entdeckt kein Geringerer als Kurt Cobain (Nirvana) die Band für sich bei einem Konzert in Los Angeles und äußerte sich danach mehr als begeistert: „When I finally got to see them live, I was transformed into a hysterical nine-year-old-girl at a Beatles concert.“ Er setzt damit als berühmtester Fan den Startschuss für eine großartige Zusammenarbeit. Nirvana bestätigen Shonen Knife als support für ihre England Tour zum Erfolgsalbum Nevermind, während Kurt Cobain sogar den Song „Twist Barbie“ der beiden Schwestern Naoko Yamano und Atsuko Yamano live nachspielte. Im Lauf der Zeit wuchsen die Bands enger zusammen und Nirvana-Mitglieder erschienen öfters als Gäste auf Shonen Knife Konzerten. Nach 40 Jahren auf der Bühne, sind die Ladies immer noch voller Energie und kommen mit mehr Elan daher als jemals zuvor. Zu ihrem Jubiläum lässt sich die Band einige ganz besondere Schmankerl einfallen! Zur Tour wird es auch eine neue Veröffentlichung geben.

Eintritt:

20.- Euro Vvk plus Gebühr

24.- Euro Abendkasse

14.- Euro Mitglieder

Direkt vom Büro aus via Post versandte Karten (mit einer Bearbeitungsgebühr von 2,50€) gibt es hier auf dieser Seite.