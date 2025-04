SHONEN KNIFE (JP) – Have A Knife Day Tour 2025

“Als ich sie endlich live sehen konnte, verwandelte ich mich in ein hysterisches

neunjähriges Mädchen bei einem Beatles-Konzert.” – Kurt Cobain

Shonen Knife, die 1981 von den Schwestern Naoko und Atsuko in Osaka, Japan, gegründet wurden, zupften lange bevor Begriffe wie „Riot Grrrl“ oder „Girl Rock“ in den allgemeinen Sprachgebrauch fanden, fröhlich die Gitarrensaiten – inspiriert von den Klängen importierter Ramones-Cover. Das rein weibliche Trio konnte schon früh die Energie und den Charme des Punkrock in seine eigene unverwechselbare Sprache übersetzen.

Ähnlich wie die japanische Kult-Girlgroup The 5,6,7,8s haben Shonen Knife zahlreiche musikalische Veränderungen überstanden, ohne ihren Kurs aus dem Blick zu verlieren. Sie konzentrierten sich stets auf das, was sie am besten können: (…) ansteckend unbeschwerten Pop-Punk, der sowohl von Leichtigkeit als auch von Authentizität und Energie geprägt ist.

Obwohl sie in den letzten 40 Jahren nie die großen Stadien füllten, haben sie dennoch einen bleibenden Einfluss auf die Entwicklung der Alternative-Rock-Szene ausgeübt – von Sonic Youth bis Nirvana. Ein Grund dafür sind ihre enthusiastischen Live-Auftritte. Eigentlich ist es unmöglich, diese im sympathischsten Sinn durchgeknallte Band nicht zu mögen.