Shop'in Neckarsulm - Winterzauber in der City

Ab dem 06.12 bis zum 23.12. findet wieder das Winterdorf auf dem Neckarsulmer Marktplatz statt.

Bei stimmungsvoller Musik, leckeren Speisen und Getränken, im Schein der neuen Neckarsulmer Weihnachtsbeleuchtung können Sie Familie und Freunde treffen. In den Neckarsulmer Fach-geschäften können Sie ganz entspannt Ihre Weihnachtseinkäufe erledigen. Die Stiftung Starke Familien ist mit der Aktion "Sternstunden" vor Ort und bietet für Alt und Jung kleine Aufführungen und Aktionen an. Am 16. Dezember findet wieder die beliebte Après-Ski-Party statt.