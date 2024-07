Donnerstags in die City - Konzert: RISK

Donnerstags in die City RISK Es gibt Konzerte und Projekte, die sind nun mal fester Bestandteil der jährlichen Konzertplanung einer Band.

Dann solche, auf die das Publikum hin fiebert, solche, auf die sich besonders die Musiker freuen, ja sogar solche, die dem Veranstalter richtig Spaß machen. Natürlich ebenso die, bei denen alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Dann gibt es auch Auftritte, auf die einfach all das Gesagte zutrifft. Die Band startet durch mit hochkarätigen Gästen, mit einem Feuerwerk der besten Classic Rock-Hymnen, die nicht nur einfach gecovert, sondern mit ihrem ganz eigenen Charme interpretiert und zelebriert werden. Das bedeutet Abwechslung, überraschende Momente, Spannung, auch das einmalig Unwiederbringliche. Es werden Stücke präsentiert, die in dieser Form sehr selten live in der Region zu hören sind, ja Meilensteine der Classic Rock-Geschichte, die nur wenig älter sind als die Band selbst. Und die gibt es immerhin seit 1983! Foto: Werner Ottens Besetzung: David Readman: Gesang Thomas Hunke: Sax, Flöte Michael Ott: Bass, Gesang Tom Schaufler: Schlagzeug, Gesang Christophe Schwarz: Tasten, Gesang Vitek Spacek: Gitarre, Gesang