Donnerstags in die City: NIGHT LIVE BAND Die NIGHT LIVE BAND macht die Veranstaltung zum Highlight für alle Gäste, denn sie lieben und leben die Musik – das spürt man!

Erst dann, wenn das Publikum tanzt und in Ekstase verfällt, sind sie zufrieden. Jedes einzelne Band-Mitglied der NIGHT LIVE BAND ist ein Profi an seinem Instrument und gehört zur Creme de la Creme der deutschen Musiklandschaft. Verschiedene Formationen erlauben immer eine perfekt abgestimmte Konstellation für das Event: Ob Trio oder große Band mit DJ – sie sind flexibel und immer mit großer Leidenschaft dabei. Sie sind eine echte LIVE Band, bei der alle Songs zu 100% live gespielt werden. Und trotzdem klingt der Sound der NIGHT LIVE BAND modern und fresh. Perfekte Sounds und der Einsatz modernster Technik sorgen für ein echtes Erlebnis. Denn die richtige Mischung macht es hier aus: Dance Classics aus Pop, R’n’B und Rock in einem perfekten Verhältnis gemischt mit den aktuellen EDM Hits.