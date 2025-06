"Donnerstags in die City" ALLGÄU POWER

ALLGÄU POWER Ihr Publikum immer wieder aufs Neue zu begeistern ist das gesetzte Ziel der fünf Jungs auf der Bühne.

Ihr Publikum immer wieder aufs Neue zu begeistern ist das gesetzte Ziel der fünf Jungs auf der Bühne. Mit einer unglaublichen Vielfalt an klassischen und traditionellen Instrumenten und ihren ganz speziellen Interpretationen der besten Songs sorgt Allgäu Power für ein ebenso überraschtes wie begeistertes Publikum. Livemusik auf höchstem Niveau mit maximalem Spaß und Entertainment und eine Cocktailbar auf der Bühne (für Gäste aus dem Publikum) sorgen für DEN Unterschied, der eine Party mit Allgäu Power so besonders macht. Mit volkstümlich anmutenden Instrumenten sorgt Allgäu Power für einen unverwechselbaren Livesound, der aktuelle Chartsongs, Klassiker aus Rock, Pop und Hip-Hop sowie traditionelle Lieder umfasst. Der Mix aus Multiinstrumentalisten, studierten Musikern und einem Musicalsänger sorgen so für viel Bewegung und so manche Überraschung auf der Bühne.