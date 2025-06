"Donnerstags in die City" Willenlos Sexy – Marius meets

Willenlos Sexy – Marius meets Helene Gänsehaut-Momente sind garantiert.

Gänsehaut-Momente sind garantiert, wenn die neunköpfige Band mit dem charismatischen Frontmann Dr. Timo Werner die großen Hits des deutschen Superstars zelebrieren. „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“, „Willenlos“, „Mit 18“, „Es geht mir gut“, „Weil ich dich liebe“, „Johnny Walker“, „Sexy“– die Liste an mitsingbaren Gassenhauern von der Musiklegende Marius Müller-Westernhagen ist groß. Als besonderes Highlight wird Ausnahmesängerin Simone Schuh als Helene Fischer mit von der Partie sein. Aus Willenlos Sexy wird an diesem Abend also Atemlos Sexy! Ein Abend voller Energie, Emotionen und mitreißender Livemusik! Besetzung: Dr. Timo Werner: Gesang Simone Schuh: Gesang Arnd Fuchs: Bass Paul Schmitt: Schlagzeug Uli Frank: Keyboard Micha Müller: Gitarre Werner Acker: Gitarre Achim Derzenbach: Saxophon Günther Ehrlich: Trompete Dirk Libuda: Posaune