"Donnerstags in die City" New Risk

Es gibt Konzerte und Projekte, die sind nun mal fester Bestandteil der jährlichen Konzertplanung einer Band. Dann solche, auf die das Publikum hinfiebert, solche, auf die sich besonders die Musiker freuen, ja sogar solche, die dem Veranstalter richtig Spaß machen. Natürlich ebenso die, bei denen alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Dann gibt es auch Auftritte, auf die einfach all das Gesagte zutrifft. Schon im letzten Jahr fackelte New Risk auf der Bühne ein Feuerwerk der besten Classic-Rock Hymnen ab, die nicht nur einfach gecovert, sondern mit ihrem ganz eigenen Charme interpretiert werden. Das bedeutet Abwechslung, überraschende Momente, Spannung, auch das einmalig Unwiederbringliche. Es werden Meilensteine der Classic Rock-Geschichte präsentiert, die nur wenig älter sind als die Band selbst. Alles miteinander vereint in einer glanzvollen, energiegeladenen Performance. Hochkarätige Gäste an den Leadvocals verwandeln den Marktplatz zur Partymeile. Besetzung: Vitek Spacek: Gitarre, Gesang Marquis de Shoelch: Keyboard Claus Müller: Schlagzeug, Gesang Michael Ott: Bass, Gesang