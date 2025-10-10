Shop´in Neckarsulm - Shopping Lights

Bei „Shopping-Lights in der City“ am Freitag, 10. Oktober, von 17 bis 22 Uhr in der Neckarsulmer Innenstadt können Besucher in stimmungsvollen Ambiente bummeln und einkaufen.

Bei der langen Einkaufsnacht „Shopping-Lights in der City“ am Freitag, 10. Oktober, von 17 bis 22 Uhr in der Neckarsulmer Innenstadt können Kunden und Besucher in stimmungsvollem Ambiente und aller Ruhe bummeln und einkaufen. Zu dieser Aktion laden das städtische Citymanagement und der Gewerbeverein Neckarulm Besucherinnen und Besucher aus nah und fern herzlich ein. Die lange Einkaufsnacht findet zum sechsten Mal im Rahmen des ganzjährigen Veranstaltungsformats „Shop’ in Neckarsulm“ rund um den Marktplatz in der Fußgängerzone statt. Begleitet wird das Shopping-Erlebnis von einem glanzvollen Rahmenprogramm mit Modenschau, Live-Musik, regionalem Streetfood, Weinausschank und einem spektakulären Beleuchtungskonzept der Heilbronner Firma airLIGHT.