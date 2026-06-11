"Donnerstags in die City" Rebels of Rock

„Rebels of Rock“ bringen energiegeladenen Pop-Rock mit klarer Attitüde auf die Bühne.

Mit präzisen Hooks, druckvollen Grooves und mitreißenden Live-Momenten schaffen sie eine Atmosphäre, die Herz und Füße zugleich bewegt. Die Band kombiniert moderne Sounds mit zeitlosen Melodien und macht jeden Song zu einem intensiven Erlebnis – vom ersten Akkord bis zum letzten Refrain.

Besetzung: Jessica Conte, Vitek Spacek, Ralf Hanisch, Markus Schölch, Zeljko ‘Jekko, Stjepanovic