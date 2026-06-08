"Donnerstags in die City" La Diri

La Diri ist eine fünfköpfige Coverband, die seit 2013 mit Leidenschaft, Talent und Freude an der Musik begeistert.

Ursprünglich als Duo gegründet, hat sich die Band über die Jahre zu einer vielseitigen Formation entwickelt, die national und international auf namhaften Events auftritt. Ihr Repertoire reicht von Stevie Wonder über Marteria bis zu Santana und Kings of Leon – stets interpretiert im unverwechselbaren „La-Diri-Stil“.

Ob Hochzeiten, Stadtfeste oder Firmenevents – La Diri bringt die Massen zum Tanzen und Feiern.