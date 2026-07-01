"Donnerstags in die City" Snow

Die Band SNOW zählt zu den innovativsten Live-Acts im deutschsprachigen Raum und vereint Musik, Show und modernste Veranstaltungstechnik zu einem außergewöhnlichen Party-Erlebnis.

Ihr vielseitiges Repertoire reicht von aktuellen Chart-Hits über zeitlose Rock-Klassiker bis hin zu eingängigen Pop-Songs und mitreißenden Party-Hymnen – ein Mix, der Generationen verbindet und für ausgelassene Stimmung sorgt.

Besonders beeindruckend ist die Bühnenshow. Rasante Outfitwechsel, eine riesige XXL-LED-Leinwand mit perfekt abgestimmter Visual-Show, eine beleuchtete Showtreppe sowie eine kraftvolle Windmaschine sorgen für spektakuläre Momente. Großflächige LED-Screens und eindrucksvolle Licht- und Effektelemente verwandeln jeden Auftritt in ein unvergessliches Live-Erlebnis.