"Donnerstags in die City" Knutschfleck

Knutschfleck rockt seit über 30 Jahren die Bühnen Deutschlands und hat mehr als 1.500 Konzerte gespielt – von kleinen Clubs bis zu Großevents.

Ihre Hommage an die „Neue Deutsche Welle“ hat sie zu einer der beliebtesten Partybands Deutschlands gemacht.

Mit Hits wie „99 Luftballons“, „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ und „Major Tom“ sorgt Knutschfleck für ausgelassene Stimmung, skurrile Kostüme und ein Konzerterlebnis für alle Sinne.

Wer Knutschfleck live erlebt, geht garantiert nicht still nach Hause – mitsingen, mittanzen und feiern sind Pflicht!