Shoppen & Schöppeln

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Wertheim 97877 Wertheim

„Shoppen und Schöppeln“ vereint Shopping-Erlebnis und Weingenuss in der Wertheimer Innenstadt. Über 20 Geschäfte haben bis 20 Uhr geöffnet und bieten ihren Besuchern die Möglichkeit, kostenlos regionale Weine zu probieren. 

Die einzigartige „Bummel-Weinprobe“ findet traditionell am bayerischen Feiertag Mariä Himmelfahrt stattfindet. Ab 14 Uhr können Besucher nicht nur das vielfältige Sortiment der Geschäfte erkunden, sondern auch edle Tropfen aus der Region genießen. In vielen Geschäften gibt es neben klassischen Rabatten zudem Sonderaktionen. Auf dem Marktplatz gibt es Livemusik.  

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Freizeit & Erholung
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