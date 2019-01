Der Grimme Online Award-Träger tritt am 5. Februar im clubCann in Stuttgart/Bad Cannstatt auf.

"Shore" ist der Straßenname für Heroin, "Stein" ist Koks und "Papier" ist Geld. Über zwanzig Jahre sind das die Eckpfeiler in $icks Leben. Nachdem er mit 15 zum ersten Mal Shore raucht, rutscht er immer tiefer ab in eine Spirale aus Drogensucht, Beschaffungskriminalität und Haftstrafen. Nach der Geburt seiner Tochter und verschiedenen Entzugsprogrammen ist $ick heute clean. In der erfolgreichen YouTubeSerie "Shore, Stein, Papier" redete er sich alles von der Seele, für seine ehrliche und authentische Erzählweise wurde er beim Grimme Online Award 2015 mit dem Publikumspreis ausgezeichnet, sein gleichnamiges Buch wurde ein bundesweiter Bestseller.