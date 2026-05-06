Short Cuts 27

Abschlussspektakel der Tanz-Akademie Minkov

Barbara-Künkelin-Halle Schorndorf Künkelinstraße 33, 73614 Schorndorf

Ein Abend, der den Zauber des Tanzes in seiner ganzen Faszination erlebbar macht.

Die Tanz-Akademie Minkov präsentiert in Zusammenarbeit mit der Barbara-Künkelin-Halle eine Doppelvorstellung dieses außergewöhnlichen Bühnenereignisses.

Junge Tänzer*innen am Beginn ihrer professionellen Laufbahn stehen im Mittelpunkt dieses besonderen Abends. Mit großer Leidenschaft, technischer Präzision und beeindruckender Ausdruckskraft zeigen sie ausgewählte Prüfungsarbeiten aus modernen und urbanen Tanzstilen – eindringliche, persönliche Stücke, die Geschichten erzählen, Emotionen wecken und die individuelle künstlerische Handschrift jedes Einzelnen sichtbar machen.

Info

Barbara-Künkelin-Halle
Barbara-Künkelin-Halle Schorndorf Künkelinstraße 33, 73614 Schorndorf
Theater & Bühne
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