Short Cuts 27

Ein Abend, der den Zauber des Tanzes in seiner ganzen Faszination erlebbar macht.

Die Tanz-Akademie Minkov präsentiert in Zusammenarbeit mit der Barbara-Künkelin-Halle eine Doppelvorstellung dieses außergewöhnlichen Bühnenereignisses.

Junge Tänzer*innen am Beginn ihrer professionellen Laufbahn stehen im Mittelpunkt dieses besonderen Abends. Mit großer Leidenschaft, technischer Präzision und beeindruckender Ausdruckskraft zeigen sie ausgewählte Prüfungsarbeiten aus modernen und urbanen Tanzstilen – eindringliche, persönliche Stücke, die Geschichten erzählen, Emotionen wecken und die individuelle künstlerische Handschrift jedes Einzelnen sichtbar machen.