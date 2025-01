»Shorties« ist ein im Herbst 2020 gestartetes Kooperationsprojekt von FITZ, Stuttgarter Filmwinter und Produktionszentrum Tanz und Performance. Seit über drei Jahren entwickeln sie gemeinsam ein Veranstaltungskonzept, das thematisch verbundene Beiträge aus Figurentheater, Tanz und Film präsentiert. Das Ergebnis ist ein vielseitiger Abend, der Leichtigkeit und künstlerische Ernsthaftigkeit vereint und dazu beiträgt, Menschen mit ganz unterschiedlicher Kunsterfahrungen miteinander in Verbindung zu bringen.

FIGURENTHEATER

Fliege - Ein Porträt

Eine musikalische Performance mit zahlreichen Riesenfliegen

von Stefanie Oberhoff / Marius Alsleben

Die Fliege gilt als überflüssig, bedeutungslos, als treue, aber lästige, unausstehliche Begleiterin. Innigkeit ist ihr, die alles zu besudeln sucht, versagt. Man liebt sie nicht, man gibt ihr keinen Kosenamen, man schlägt sie tot. Zur Verbesserung ihres Rufes schauen wir sie uns gemeinsam genau an. Wir beobachten Riesenfliegen im Larvenstadium, bei der Fortpflanzung, sehen sie an den Wänden hochkrabbeln, Eierlegen, wir beobachten sie, wie sie mit ihrem Speichel Festes verflüssigt und werden sehen, ob sie uns auf den Leim gehen …

Konzept, Spiel und Musik: Marius Alsleben, Stefanie Oberhoff

25 Minuten.

TANZ

Blurry Memories of a lethal fall /

Verschwommene Erinnerungen an einen tödlichen Sturz

Paco Ladrón de Guevara

Der spanische Tänzer Paco Ladrón hat für Shorties #17 seine einstündige Soloperformance "YAGA" auf 25 Minuten gekürzt. Im Mittelpunkt steht ein ehrgeiziger Flugzeugpilot, dessen Streben nach Höhe in einem verheerenden Absturz endet - eine Metapher für künstlerische Karrieren und den Begriff »Erfolg«. Die Performance erforscht die Folgen des Absturzes: Was geschieht mit dem Körper, was mit den Träumen des Piloten? Wo ist Heimat?

KURZFILM

Thematisch ausgewählt von der Leiterin des Stuttgarter Filmwinters Giovanna Thierry.