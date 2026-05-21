Shorties #24

»Shorties« präsentiert thematisch verbundene Beiträge aus Figurentheater, Tanz und Film. Das Ergebnis ist ein vielseitiger Abend, der Leichtigkeit und künstlerische Ernsthaftigkeit vereint und dazu beiträgt, Menschen ganz unterschiedlicher Kunsterfahrungen miteinander in Verbindung zu bringen.

FIGURENTHEATER

100jährige Dinge erzählen - Ein poetisch-theatraler Zukunftsunterricht

Ensemble Materialtheater

Spiel: Kristof Klein, Luigi Consavlo, Claudia Sill, Sigrun Kilger, Annette Scheibler, Renata Stromberger | Regie: Alberto García Sánchez

Was verraten uns Objekte der 1920er Jahre über das Heute? Wenn Zeitzeugen verstummen, übernehmen „Zeitdinge“ das Wort. Was erzählen (z.B.) kohlebeheizte Bügeleisen, eine Ausgeh-Uniform aus dem Ersten Weltkrieg, eine Produx Rechenmaschine, ein Großküchenmörser mit Stößel, eine Porzellanpfeife mit dem Bildnis eines preußischen Prinzen, zerfledderte Sonnenschirmchen zum Flanieren, die erste Packung Tempo-Taschentücher, das gerade erfundene Leukoplast und natürlich ein Grammophon? Zwischen Humor und Sorge beleuchten sie Parallelen von damals und heute – von technischem Aufbruch bis zum Populismus. Ein theatrales Gedankenspiel, das in der Geschichte nach Wegen für Solidarität sucht.

TANZ

In den Seilen hängen

Luis Hergón & Daura Hernández García

Idee, Konzept, Tanz: Luis Hergón, Daura Hernández García

Dieses interdisziplinäre Tanz-Performance-Projekt nutzt das Spinnennetz als Metapher für die menschliche Existenz. In einer Verbindung aus Körper-, Bild- und Hörsprache visualisiert es dehnbare Begriffe wie Zeit, Liebe und Freiheit als elastische Gummibänder. Stärke allein genügt nicht. Widerstandskraft ent-steht aus Flexibilität und der Anpassung an die Unberechenbarkeit des Lebens. Eine philosophische Erkundung zum empfindlichen Gleichgewicht zwischen Halt und Freiheit.