Shorties #25

»Shorties« präsentiert thematisch verbundene Beiträge aus Figurentheater, Tanz und Film. Das Ergebnis ist ein vielseitiger Abend, der Leichtigkeit und künstlerische Ernsthaftigkeit vereint und dazu beiträgt, Menschen ganz unterschiedlicher Kunsterfahrungen miteinander in Verbindung zu bringen.

FIGURENTHEATER

Boxed

Ariel Doron (DE/IL)

Konzept, Spiel: Ariel Doron | Dramaturgie: Tobias Tönjes | Künstlerische Beratung: Shahar Marom, Florian Feisel, Roni Nelken Mosenson

Was ist das? Bin ich das? Bist du das? Ist das real? Oder nur ein Scherz? Es wird Zeit, dass wir die Box öffnen! Bitte schließ sie wieder. Ich habe Angst.

Eine lustige, feinfühlige und unheimliche Fantasie über einen einsamen Mann, der versucht, mit sich selbst und der Welt in Kontakt zu treten.

TANZ

Wonder Valley

Alessandro Giaquinto and Chiara Pareo

Choreografie: Alessandro Giaquinto | Tanz / Performance: Alessandro Giaquinto und Chiara Pareo | Licht-, Kostüm- und Requisitendesign: Alessandro Giaquinto und Oroneta by Lucia Serrat | Musik: Ottorino Respighi, Dai Fujikura, Cosmo Sheldrake – Änderungen vorbehalten

»Wonder Valleyֿ« wirft einen neuen Blick auf die Themen Erinnerung und Identität. Das Duett folgt der Dynamik einer Spielverabredung und fängt die pure Freiheit, Neugier und Euphorie der Kindheit ein. Choreografisch übersetzt das Stück die unvorhersehbare Körperlichkeit des Spielens.

KURZFILME

Thematisch ausgewählt von der Leiterin des Stuttgarter Filmwinters Giovanna Thierry.