Auf der Neckarmeile/ Heilbronn/ Untere Neckarstraße Ecke Im Hospitalgrün mit dem

Ein Projekt der get shorties Lesebühne und des maringo Verlags in Kooperation mit dem Kulturamt Heilbronn

Nach dem tolle Erfolg und der großen Nachfrage in den letzten Jahren gibt es auch dieses Jahr wieder die „shorties-to-go Schreibbude in Heilbronn.

Am Fr., den 21.August 2020 werden drei get shorties AutorInnen unter den Bäumen des Hospitalgrün auf der unteren Neckarstraße Platz nehmen und unter dem Projektnamen „Schreibbude“ für alle Passanten auf Wunsch, Kurzgeschichten, Gedichte, Limericks oder Briefe auf ihren mechanischen Schreibmaschinen schreiben. Es dürfen Stichwörter oder Themen vorgegeben werden und die Autoren schreiben dann darauf los und nach etwa 30 Minuten darf dann der Text abgeholt werden… was auch immer dabei rauskommt. Es wird live geschrieben und es entstehen einzigartige Originale. Das ist schon etwas Besonderes und erfordert höchste Kreativität der Autoren.

Aber als get shorties Lesebühnenautoren sind sie das gewohnt, viel, schnell, alltagsnah und witzig zu schreiben und wie auch immer das gelingt, es macht Spaß und ist eben dann doch was ganz besonderes. Kommen sie also hin und wünschen sich eine Geschichte.

Mit Nicolai Köppel, Rainer Bauck und Ingo Klopfer