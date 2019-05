Shorts Attack

Mal wieder auf eine Sexparty gehen? Oder einfach beim Lunch eine Frau kennenlernen? Frauen finden derweil massenweise Männer auf der Straße, wohingegen Männer bisweilen die Sexhotline anrufen.

Die wilde Geschichte des Sex führt über leidenschaftliche Tänze modern zum Kondom. Dessen richtiger Umgang wichtig ist. Egal ob man sich im Skicenter, beim Strandurlaub oder am Filmset kennenlernt.

DAS PROGRAMM:

LOVE ME, FEAR ME

Veronica Solomon

Deutschland 2018

6 min

Animation – ohne Dialoge

Beziehungs-Tanz

Welche Rollen, Formen und Ausdrucksmöglichkeiten nehmen wir ein, um Menschen zu beeindrucken? Eine tänzerische Metapher der Selbstdarstellung.

THE ORGY

Sam Baron

England 2018

15 min

Live Action – OmU – deutsche Untertitel

Sexpartytrubel

Ein Mann mit gebrochenem Herzen schießt die Vorsicht in den Wind und geht zu einer Orgie. Doch leider ist er zu früh dran.

NOODLES

Jordan Feldman

Frankreich 2003

6 min

Kurzspielfilm – ohne Dialoge

Nudelsuppenerotik

Mittagszeit in einem japanischen Restaurant. Die Erscheinung von Francoise löst eine Kette von Reaktionen bei den Gästen aus: den „Nudel-Wip“.

BACKGROUND

Toni Bestard

Spanien 2018

15 min

Live Action – ohne Dialoge

Filmset-Romanze

Manchmal geschehen die aufregendsten Dinge im Hintergrund. Zum Beispiel verlieben sich dort Menschen unbemerkt von allen ineinander.

JE SUIS CÉLIB

Boris Vassalo, Jérémie Poppe

Frankreich 2015

2:30 min

Live Action – OmU – deutsche Untertitel

Partnerwahl

Was wenn Männer Objekte wären, die man wie ein Leihfahrrad in der Stadt ausleihen kann? Für Alice geht das klar.

SIMBIOSIS CARNAL

Rocio Alvarez

Belgien 2017

10 min

Animation – ohne Dialoge

Geschichte des Sex

Eine poetische Reise durch die Geschichte menschlicher Sexualität. Von sich vermehrenden Zellen bis zum Hochleistungs-Selfie-Sex.

HASH KEY / Touche dièse

Erwan Alépée

Frankreich 2017

3 min

Live Action – OmU – deutsche Untertitel

Hilfe durch Hotline

Alex wählt eine Nummer die er aus dem Eff-Eff kennt: die Nummer einer Sex-Hotline. Er muß länger warten …

SEX ED

Alice Seabright

England 2018

13 min

Live Action – OmU – deutsche Untertitel

Kondom-Tragödie

Ed unterrichtet Sexualkunde, einen Job, den er normalerweise liebt. Nur ausgerechnet heute ist es das Letzte, was er tun möchte.

I F*CKED A MERMAID AN NO ONE BELIEVES ME

Madeleine Gottlieb

Australia 2018

15 min

Live Action – OmU – deutsche Untertitel

Meerjungfrauenkomödie

In den Ferien will Gill einfach nur seine Ruhe haben. Doch seine Vater und eine Meerjungfrau machen ihm einen Strich durch die Rechnung.

SEX AT THE SKI CENTER

Heikki Ahola

Finnland 2017

3 min

Live Action – ohne Dialoge

Kuscheltiere in Action

Wenn es draußen kalt wird, wird es umso heißer bei den Kuscheltieren im Skizentrum. Sie frönen frohe Leidenschaft.