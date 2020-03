9 Filme in 80 Minuten

Erotische Fantasien und Geheimnisse zwischen Skype und Retro: Shorts Attack im April vergleicht das wilde Sexleben der Lachse mit dem der Menschen, Leidenschaft wird als Kampf im Ring gefeiert, Puppen eignen sich vortrefflich fürs Familienglück und in wilden Animationen mit Bilderflut und Poesie wird der Fortpflanzungstrieb zum wahnsinns-tollen Glück.

DAS PROGRAMM:

WOO-HOO!

David Stumpf

Tschechien 2018

6:30 min

Animation – ohne Dialoge

Tierische Sehnsucht

Ein junger Pferdemensch sucht in Videospielen die Liebe. Nebenan tobt eine Party (Woo-Hoo!) – leider ohne ihn (bäähhh).

THE SALMON AND YOY

Raynor Arkenbout

Niederlande 2018

Kurzspielfilm – Holländisch mit dt. UT Untertiteln

12 min

Lachs-Sex-Komödie

Sind Menschen dümmer als Lachse!? Auch sonst haben die wandernden Fische einiges gemeinsam mit dem Homo sapiens. Zum Beispiel Sex.

BABINES

Emilie Praneuf

Belgien 2018

8:30 min

Animation – ohne Dialoge

Weibliche Erotik

Einfache Berührung entfacht poetische Bilder der Lust, die als Ode an Weiblichkeit, Leidenschaft und Sinnlichkeit erblüht.

DELAY

Tomas Leach

Deutschland 2014

7 min

Dokumentarfilm – Englisch mit dt. UT

Männer-Geheimnisse

Acht Männer unterschiedlichen Alters berichten uns detailliert, woran sie denken, um den Höhepunkt zu hinauszuzögern.

MUDLOVE

Tero Peltoniemi

Finnland 2019

7: 30

Kurzspielfilm – ohne Dialoge

Schlammschlacht

Streit nicht erst bei der Trennung: Zwei Liebende wrestlen im Kampfring der Schlammgrube um ihren gemeinsamen Weg.

PALABAS

Arjanmar Rebeta

Philippinen 2018

16:30 min

Kurzspielfilm – Englisch mit dt. UT

Skype-Drama

Ein Mann spricht mit seiner Freundin via Skype. Was als normale Unterhaltung beginnt, wird zu einem Einblick in ein anderes Leben.

HAPPY ENDING

EunJu Ara Choi

England 2018

5 min

Animation / Dokumentarfilm – Englisch mit dt. UT

Prostituierten-Animation

Ein sanftes, albtraumhaftes Farbspiel beschreibt das einsame Schicksal und das bewegte Leben einer koreanischen Prostituierten.

RÈPLICA

Santiago Capuz

Spanien 2019

13 min

Kurzspielfilm – Spanisch mit dt. UT

Puppenliebe

Nie mehr Herzschmerz und scheiternde Beziehungen! Edu lässt all das hinter sich und lebt den Traum mit seiner Familie aus Schaufensterpuppen.

CORPS – À CORPS

Yoann Stehr

Frankreich 2019

3 min

Kurzspielfilm / Animation – ohne Dialoge

Retro-Sex

Vorstädtliche Familienidylle als Retro-Collage. In die Leerstellen der Körper tritt eine Bilderflut aus Sex und Erotik. Die Welten werden untrennbar.