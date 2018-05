10 Filme in 85 Mintuen

Sehnsucht im Sommer: Shorts Attack lädt im Juni zu allerlei Ausflügen. Erst mal wird gepackt (Big Bag), es ist klar, wohin die Reise geht (Im Wohnzimmer), das Wetter stimmt (Sunrise), das Wasser erlaubt Badefreude (My Man O.) und die Berge sind schön (Swiss made). Das Gebirge freilich birgt Gefahren (Bergfieber), ebenso eine Reise im Kriegsgebiet (Mary Mother). Extremsituationen sind im Luftschiff besonders spannend (Geronto.), zumal Flugangst berechtigt sein kann (Cop Dog). Jede Reise ist irgendwann vorbei, jedem Auswärtsspiel folgt die Rückkehr in den Heimathafen (Welcome Home Allen).

BIG BAG

Daniel Greaves

England 2016

2 min

Animation – ohne Dialoge

Rucksackgroteske

Manchmal ist das Leben zu schwer, um es zu schultern. Vor allem, wenn der Aufbruch in den Urlaub ansteht.

WELCOME HOME ALLEN

Andrew Kavanagh

Australien 2016

11 min

Live Action Short – ohne Dialoge

Heimat-Thriller

Soldaten kehren vom Krieg zurück, sie haben weite Wege hinter sich, freuen sich sehr auf die Heimat und sind bereit für einen Zeitsprung.

IM WOHNZIMMER

Alexander Gratzer

Österreich 2015

2:30 min

Animation – deutsch

Reiseplanung

Ein Blick ins Wohnzimmer – Wie reagieren Schuhe, wenn ihre Besitzer sich nicht aus dem Stuhl bewegen?

MARY MOTHER

Sadam Wahidi

Afghanistan 2016

19:30 min

Live Action Short – english

Wüstenreise

Als die Mutter im Radio vom Kriegsende hört, macht sie sich auf den Weg in die Hauptstadt, um ihren Sohn zu finden, der dort als Militärarzt arbeitet.

SWISS MADE

Sophie Wietlisbach

Schweiz 2017

2:30 min

Animation – ohne Dialoge

Gebirgsoptimierung

Sie verbinden mit der Schweiz naturbelassene Bergpanoramen und menschenleere Almwiesen? Diese Animation belehrt Sie eines Besseren.

GERONTOPHOBIA

Boris Sverlow

Belgien / Niederlande 2016

15 min

Animation, Live Action Short – english

Luftschiffabenteuer

Während einer globalen Evakuierung verliert eine schwangere Frau ihren Mann und um ihn wieder zu sehen, setzt sie alles aufs Spiel.

BERGFIEBER

Frederic Hambalek

Deutschland 2016

8 min

Live Action Short – deutsch

Bergdrama

Inmitten eines Schneesturms harren Bergsteiger in ihren Zelten aus. Als einer von ihnen fehlt, beginnt eine spannende Suche.

MY MAN (OCTOPUS)

Stéphanie Cadoret

Frankreich 2016

9 min

Animation Short – ohne Dialoge

Wasserfreude

Eine Frau kommt nach Haus und nimmt ein Bad. Sobald sie das Wasser berührt, sinkt sie in eine bunte Unterwasserwelt.

SUNRISE

Vit Pancir

Tschechien 2015

7 min

Animation – ohne Dialoge

Sonnenspiel

Rasender Himmel: Der ganz normale Wahnsinn im Leben einer Sonne, gezeichnet im Stile des frühen Animationsfilms.

COP DOG

Bill Plympton

USA 2017

5:30

Animation Short – ohne Dialoge

Flugzeugaction

Der ganz normale Wahnsinn im Leben eines Polizeispürhunds, der an Bord eines Flugzeugs allerlei Leben zu retten hat.