Shorts Attack

7 Filme in 90 Minuten

Filme mit Emotion und sozialer Relevanz: Das Kurzfilmfest in Clermont-Ferrand in Frankreich zählt zu den weltweit größten und bedeutendsten. Die sieben Filme aus dem diesjährigen Internationalen Wettbewerb zeigen die narrative Spannweite der Kurzfilmkunst. Sie gehen musikalisch in die Vollen, sind politisch, hinterfragen Kommunikation, greifen aktuelle Themen auf und sind wunderbar schräg.

LES INDES GALANTES

Clément Cogitore

Frankreich 2017

Experimental/Fiction – ohne Dialoge

5:30 min

Operngroteske

Bühne frei für einen Rap Battle zwischen urbaner Subkultur und einer Oper von Jean-Philippe Rameau: Es wird hingebungsvoll getanzt.

SHADOW ANIMALS / Skuggdjur

Jerry Carlsson

Schweden 2017

Short Fiction – deutsche UT

21:30 min

Partyfilm

Ein Mädchen mit ihren Eltern auf einer Party: Die Erwachsenen benehmen sich seltsam, doch das Kind folgt tapfer dem skurrilen Spaß.

WEDNESDAY WITH GODDARD

Nicolas Ménard

England 2016

Animation – deutsche UT

4:30 min

Gott-Suche

Die Frage nach spiritueller Erleuchtung führt auf einer Reise durch viele Wahrheiten zu Romantik, Verzweiflung und zurück auf Start.

THE BARBER SHOP

Gustavo Almenara, Emilien Cancet

Frankreich 2017

Documentarfilm – deutsche UT

16 min

Barbier-Doku

Emran, Gadisa und Maher sind beim Barbier und lassen sich die Haare und den Bart machen. Derweil tauchen Erinnerungen auf.

STATE OF EMERGENCY MOTHERFUCKER / État d’alerte sa mère

Sébastien Petretti

Belgien 2017

Short Fiction – deutsche UT – 5:30 min

Kommunikationskomödie

Zwei Jungs wollen schwatzen, ohne gestört zu werden. Und sie tun es, obwohl ihre Privatsphäre sprichwörtlich verprügelt wird.

THE BURDEN / Min börda

Niki Lindroth von Bahr

Schweden 2017

Animation – ohne Dialoge

14 min

Tiermusical

Ein animiertes Musical: Es tanzen und singen Tiere in vier Episoden in einem Supermarkt, einem Hotel, einem Callcenter und einem Burger-Restaurant.

BOOGALOO & GRAHAM

Michael Lennox

England 2014

Short Fiction – deutsche UT

14 min

Tierfilm mit Kids

Im Belfast der 70er Jahre sind zwei Brüder überglücklich, als ihnen ihr fürsorglicher Vater zwei Küken schenkt, um die sie sich kümmern sollen.