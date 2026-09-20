"Show must go on - Tribut an Freddie Mercury", Musical von Ingmar Otto

Gastspiel der Landesbühne Rheinland-Pfalz im Rahmen der Theaterreihe des Kulturamts Plochingen.

Freddie Mercury – grandioser „Queen“-Frontmann, Meister der Extravaganz, genialer Songschreiber, Sexsymbol für Männer und Frauen. Kein Zweifel, Freddie war einer der ganz Großen. Auch über 30 Jahre nach seinem Tod fasziniert der Macho mit dem Schnauzbart, der glamouröse Diva und zerbrechliche Künstlerseele zugleich war, auf einzigartige Weise. Die Hits von „Queen“ tun ihr Übriges, um den Mythos Mercury am Leben zu halten.

In Ingmar Ottos Musical bekommt ein junger Mann, Frederick, den Auftrag, nach der Asche von Freddie Mercury zu suchen. Schlaglichtartig wird anhand dieser Suche das Leben des Sängers nacherzählt, Begegnungen mit Weggefährt*innen wechseln sich ab mit „Queen“-Klassikern, die von einer fantastischen vierköpfigen Live-Band interpretiert werden. Erleben Sie Freddie Mercurys Weg vom unbekannten Kunststudenten Farrokh Bulsara zum absoluten Ausnahmekünstler.