Showtime die 31. ein Theater-Impro-Spiele Abend mit Showmaster Horst Emrich

20 jähriges Jubiläum

SHOWTIME ist ein witzig Improvisierter Abend mit Interaktionen vom Publikum.

Freue Sie sich wieder auf einen wahnwitziger Theater-Impro-Spiele Abend mit Showmaster Horst Emrich.

Genießen Sie einen Abend mit besonderem Flair und unvergesslicher Komik, voll von unbekümmerter Spontanität und sehr hohem Unterhaltungswert.

Das Publikum ist stets berührt, aufgebracht, ergriffen, gibt Impulse, fällt in Ekstase und jubelt vor Begeisterung.

Dem inneren Kind wird freiem Lauf gelassen und es entsteht ein gemeinsamer kreative Prozess, der alle für immer bereichern wird.

Das Markenzeichen von Showtime ist sein Workshop Charakter und seine lose Abfolge von improvisations Spielen, bei denen das Publikum nicht nur die Impulse gibt, sondern jederzeit auch mitspielen darf.

Freiwillige vor! Showmaster Horst Emrich, ist mit seinem Showtime Team schon da. Und Sie? Sie doch auch. Oder wollen Sie sich dieses einmalige Event entgehen lassen?