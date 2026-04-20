Showtime, die 33.

Freuen Sie sich auf einen Theater-Impro-Spiele-Abend mit besonderem Flair und unvergesslicher Komik, voll von unbekümmerter Spontanität und sehr hohem Unterhaltungswert. Das Theaterpublikum ist berührt, aufgebracht, ergriffen, gibt Impulse, fällt in Ekstase und jubelt vor Begeisterung.

Freuen Sie sich auf einen Abend mit besonderem Flair und unvergesslicher Komik, voll von unbekümmerter Spontanität und sehr hohem Unterhaltungswert.

Sie haben noch keinen Impro Theater Abend erlebt? Showmaster Horst Emrich erklärt vor jedem Spiel die Regeln und wer vom Publikum Mut hat, darf gerne auch mitwirken.