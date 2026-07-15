„Showtime – The Sound of Music“ hat mittlerweile einen Stammplatz im Sommerprogramm des Naturtheaters.

Und in den Herzen des Publikums auch: Helle Begeisterung herrschte stets im vollbesetzten Naturtheater, wenn die Musical Company die Bühne mit Beschlag belegte.

Starke Stimmen als Solisten, in unterschiedlichsten Ensembles und im Chor der Musical Company unter der Leitung von Corry Rabus werden auch dieses Mal wieder zur Stelle sein, so viel ist sicher. Überraschen lassen darf sich das Publikum vom Programm, das sie erwartet. Freunde dieses jüngsten Formats der Naturtheater-Produktionen wissen ja: Rock und Pop, Schlager, Chanson, Englisch, Französisch, Deutsch, Dialekt – alles ist möglich. Sicher wiederum ist, dass der Spaß der Musical Company an „Showtime – Sound of Music“ wieder mühelos aufs Publikum übergehen wird.