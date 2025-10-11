Kinderchor, Jugendchor und der Gemischte Chor bringen moderne Titel auf die Bühne. Begleitet werden wir wie schon bei SHOWTIME 3 im vergangenen Jahr von der Enza Casa Band.
Info
Staufenhalle Am Marktplatz 10, 73655 Plüderhausen
Theater & Bühne
bis
Staufenhalle Am Marktplatz 10, 73655 Plüderhausen
Kinderchor, Jugendchor und der Gemischte Chor bringen moderne Titel auf die Bühne. Begleitet werden wir wie schon bei SHOWTIME 3 im vergangenen Jahr von der Enza Casa Band.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH