Shrek ist ein grüner Oger, ein hässliches Geschöpf, das niemand mag. Er lebt zurückgezogen und grummelig in seinem Sumpf, aus dem er jeden Eindringling verscheucht. Mit seiner Ruhe ist es allerdings vorbei, als Lord Farquaad alle Märchenwesen aus seinem Land vertreibt und sie in Shreks Sumpf ansiedelt.

Doch der Oger hat nicht vor, sein Reich mit Pinocchio, den drei Schweinen, der Hexe, dem bösen Wolf und anderen zu teilen. Shrek macht sich also in unfreiwilliger Begleitung eines quasselnden Esels auf, um Lord Farquaad aufzusuchen. Die beiden gehen einen Handel ein: Nur wenn Shrek die in einem Turm gefangen gehaltene und von einem gefährlichen Drachen bewachte Prinzessin Fiona rettet und zu Farquaad bringt, soll er seinen Sumpf zurückerhalten.

Viele Hürden sind zu überwinden und Abenteuer zu bestehen - bis Fiona sich schließlich entpuppt als ...