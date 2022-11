Silvester im Theaterhaus 2022 | Roland Baisch & Count Baischy Quartett: Einen auf die Liebe

Seit vielen Jahren übersetzt Roland Baisch Klassiker des American Songbooks ins Deutsche. Erinnerungen an Hildegard Knef und Caterina Valente werden geweckt, manchmal schimmert etwas Harald Juhnke durch. Dem Sänger Roland Baisch gelingt es dank der Unterstützung einer virtuosen Band, all diese Lieder zu neuem Leben zu erwecken und sie gleichzeitig in ihrem historischen Kontext zu würdigen. Dazu kommen eigene Songs, die an die Tradition der Wing Klassiker Klassiker anknüpfen. Ein freischwingender Abend der gepflegten Unterhaltung

Thilo Wagner Piano, Frank Wekenmann Gitarre und Arrangements Jean-Philippe Wadle Bass!