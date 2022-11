Erika Stucky: Stucky´s Roadshow... Stucky on the road

She´s a Road Dog! In ihren wildesten Zeiten waren es bis zu 250 Konzerten, die die Schweizer „Musikerin des Jahres“ (2020) absolvierte.

Seit 1985 ist sie unterwegs... on the road, wie die in San Francisco geborene Stucky sagt. Ihr Sprachen-Dada-Mix aus Englisch, Wallisertiitsch und Bubblinisch begleitet sie seither quer durch Europa, ob in der kleinsten Höhle oder in den schönsten Opernhäusern.

"Stucky´s Roadshow... Stucky on the Road" heisst denn auch ihr neues Programm ihrer inzwischen traditionellen Weihnachts / Neujahrstournee. Mit alten und neuen wunderschönen Trashfilmchen aus Bhutan, Venedig, Shanghai und Hawaii. Und mit Geschichten von unterwegs... on the road. Eine Revue der persönlichsten Art.

Mit ihr ihre bewährten Wegbegleiter: der britische Gitarrist und Multiinstrumentalisten Terry Edwards (PJ Harvey, Madness, Tindersticks u.v.a.) und der Schweizer Schlagzeuger Nelson Schaer. Erika Stucky: „What a beautious band.“