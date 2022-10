Boykott Qatar 2022

Vom 21. November bis 18. Dezember 2022 findet im Golfstatt Qatar die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer statt.

Die Vergabe der Weltmeisterschaft löste unterschiedliche Kritik aus, neben den Korruptionsvorwürfen wurde die fehlende Fußballtradition Qatars, die schwierigen klimatischen Bedingungen und die schwierige Menschenrechtslage beanstandet.

Dietrich Schulze-Marmeling hat zusammen mit Bernd Beyer einen (vorläufigen) Aufruf Boykott Qatar initiiert. Dieser kann sich aufgrund von Diskussionen und Anregungen noch verändern.

… Die WM 2022 in Qatar ist ein dem Fußball unwürdiges Turnier. Es werden so viele Gebote der sportlichen und politischen Fairness verletzt, dass es uns unverantwortlich erscheint, an diesem Ereignis teilzuhaben, ob als aktiver Sportler*in, Funktionär*in oder nur als TV-Zuschauer*in. Daher finden wir es wichtig, dass Fußballfans gegen das Turnier in Qatar und gegen die Politik der FIFA protestieren. Bitte unterstützt unsere Initiative #BoycottQatar2022 durch eigene Diskussionen, Aktionen, Veranstaltungen – und nicht zuletzt durch eure Unterstützung für unseren Aufruf.

Veranstaltungsprogramm:

Begrüßung: Werner Schretzmeier, Theaterhaus

Vortrag/Diskssion: Dietrich Schulze Marmeling und Bernd Sautter

Podiumsdiskussion moderiert von Bernd Sautter

Teilnehmende:

• Dietrich Schulze Marmeling