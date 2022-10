Sisters of Comedy: NACHGELACHT Vol. IV

Nachdem wir die letzten zwei Jahre, Corona bedingt, die „Sisters of Comedy Shows“ absagen mussten, freuen wir uns endlich wieder am Start zu sein.

Sisters of Comedy - Nachgelacht, ist fernab von Witzen über Frustshopping und Bindegewebe. Es ist keine Frauenquotengala, keine Männerschelte, es ist eine grandiose, fulminante Comedy Show! Krachend kabarettistisch, furios feminin und derbe divenhaft, für Sie & Ihn und alles dazwischen.

Mit dabei sind:

Patrizia Moresco, der südländische Wirbelwind, führt durch den Abend. Eine Frau, ein Wort, ein Gag, immer groß und niemals artig. Seit Jahren mischt die Komik-kaze-Kabarettistin die deutschsprachige Comedy Szene auf und begeistert ihr Publikum immer wieder aufs Neue.

Krissie Illing ist die international gefeierte “Queen of Comedy ” aus great Britain. Sie lässt Slapstick-Träume wahr werden: Die Britin, mit ihrer umwerfenden komischen Mimik und Gestik, ist eine Meisterin ihres Faches, da bleibt kein Auge trocken. Endlich wieder königlich lachen.

Kirsten Fuchs ist Schriftstellerin, eine Preis gekrönte Lesebühnenautorin und Kolumnistin. Wenn sie ihre Texte vorliest liegen ihr alle zu Füßen, vor Lachen, vor Staunen vor Bewunderung.

Elke Winter ist die Travestie Granate aus dem Schmidt Theater Hamburg. Sie kennt kein Pardon, ist brüllend komisch, authentisch, verwirrend und dabei immer glamourös.

Also zögert nicht, tut Euch und uns Gutes und gönnt Euch einen Comedy Booster. Gemeinsam Lachen ist die beste Medizin. Männer sind herzlichst Willkommen, Humor ist für alle da!

„Sisters of Comedy“ ist eine Show, bestückt mit Künstlerinnen aus der gesamten, brodelnden Comedy / Kabarett und Slam Szene, die der deutsch sprachige Raum zu bieten hat. Die Show findet auf vielen verschiedenen Bühnen, bundesweit, in Österreich und in der Schweiz, am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, statt. Der Erlös geht an Frauenhilfsprojekte, an Frauen in Not, die definitiv nichts zum Lachen haben. In Stuttgart geht dieses Jahr ein Teil der Einnahmen sowohl an die auftretenden Künstlerinnen, da auch sie, als selbständige Künstlerinnen, von der Pandemie hart getroffen wurden, als auch an das „Autonome Frauenhaus Stuttgart“ bzw. an den Verein Frauen helfen Frauen e.V. www.fhf-stuttgart.de