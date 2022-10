43. Stuttgarter Jazztage 2022: Han Bennink & Joris Roelofs // Härtl/Trübsbach Duo

Han Bennink & Joris Roelofs

Han Bennink: drums, Joris Roelofs: bcl, cl

Han Bennink & Joris RoelofFür den in Südfrankreich geborenen, in Amsterdam aufgewachsenen Joris Roelofs ist die selten gehörte Bassklarinette eine Leidenschaft. Als Altosaxophonist und Klarinettist war er ursprünglich in der Klassik zuhause, deren Einfluss man ab und an in seinem Jazz fühlt, genauso wie jenen der modernen improvisierten Musik. Während seines längeren Aufenthalts in New York arbeitete er mit allerhand Jazzgrössen, so etwa Deedee Bridgewater und Brad Mehldau. Die Duoarbeit mit Han Bennink, der als der abenteuerlichste Schlagzeuger Hollands bezeichnet wird und eine unglaubliche Bandbreite und beeindruckende Karriere aufzuweisen hat, ist brandneu und eine absolut spannende Angelegenheit. Ihr gemeinsamer Sound ist subtil, ausdrucksstark, mehr als aussergewöhnlich und von geradezu magischer Anziehungskraft.Daring, versatile, award-winning (bass) clarinetist Joris Roelofs and legendary madcap swingmaster Han Bennink have been playing together since 2015.On Icarus, their first album, they engage in 14 cracking duets that hopscotch the listener from Dolphy to Kurt Will, touching songfully on chamber music, free jazz, cabaret, and Americana in the process, all of it brimming with whipcrack smarts and crackpot exuberence. Now on vinyl!

Härtel/Trübsbach Duo

Marie Theres Härtel: vla, vl, voc, zither... , Florian Trübsbach: sax, fl, cl, voc, schwegel...

Härtel/TrübsbachEine verregnete Woche auf einer einsamen Berghütte war der Beginn ihrer gemeinsamen musikalischen Reise. Seitdem wird getüftelt, komponiert und geprobt, denn Marie-Theres Härtel und Florian Trübsbach sind stets auf der Suche nach musikalischen Geschichten und ungewöhnlichen Klängen. Auf ihrem aktuellen Album „Great Again“, geben sich Stücke ganz unterschiedlicher Genres wie Volksmusik, Jazz und Funk die Hand, fremd sind sie sich nicht, verbindet sie doch eine gemeinsame Klangästhetik.Neben ihrer stilistischen Vielseitigkeit setzen die Beiden eine Fülle von Instrumenten ein, ihr Zweigesang erdet so manche instrumentale Eskapade. Die Presse bezeichnet ihren Klang als „einen süchtig machenden, lebensbejahenden Sound“ (theartsdesk.com) und kommt zu dem Schluss: „Hütteneinsamkeit kann, wie es scheint, zu ungemein farbenreichen Klängen führen, bei denen sich die Lust der Spieler zu einer Lust der Hörer wandelt. Und Etiketten werden dabei völlig egal: Das ist Jazz, das ist alpenländischer Sound -und das ist letztlich einfach Musik. Und zwar ungemein schöne!“ (BR Klassik)Marie-Theres Härtel: vla, vl, acc, voc, schwegelFlorian Trübsbach: as, ss, cl, fl, schwegel, voc, zitherMarie-Theres Härtel(*1983) ist in der Steiermark als Musikantenkind neben dem Tanzboden aufgewachsen und hat dort schlafend in unzähligen Nächten die alpenländische Volksmusik in sich aufgesogen. Sie war Mitbegründerin der Gruppe Netnakisum, einer Vorreiterband der sogenannten „Neuen Volksmusik“ . Ihrklassisches Musikstudium in Wienschloss sie mit Auszeichnungbei Gertrud Weinmeister ab.In ganz unterschiedlichen Ensembles wie der Grazer Oper, derFreienTheatergruppe Göttingen,Laura Winklers WabisabiOrchestra oderder WDR Big Bandhat sie Erfahrung gesammelt und ihren eigenen unverkennbaren Stil entwickelt.Heuteist Marie-Theres Härtel als Musiker und Referent international gefragt. Konzertreisen führten sie u.a. in die USA, nach China,Thailand,Indien, Pakistan und Afrika. Nach längerem Aufenthalt in Berlin, lebt sie inzwischen mit ihrer Familie im Chiemgau. Zurzeit ist Marie-Theres hauptsächlich mit demMove String Quartet,ihrer eigenen Band den Kusimantenund Matthias Schriefls Shreefpunkunterwegs, mit welchem sie2019 den Neuen Deutschen Jazzpreisgewann.

FlorianTrübsbach(*1976) hatte das Glück, in jungen Jahren als Solist des Tölzer Knabenchors unter Persönlichkeiten wie Herbert von Karajan, Claudio Abbado und Lorin Maazel zu musizieren. Nach dem Stimmbruch nahm erKompositionsunterricht bei Hans Werner Henze. Zufällig in ein Konzert von Dizzy Gillespie geraten, entbrannte seine Leidenschaft für den Jazz, die bis heute nicht nachgelassen hat. Er tauschte seine Geige gegen das Saxophon ein. Nach dem Abitur schloss er sein während der Schulzeit begonnenes Jazz-Studium in München ab und wurde mit dem „Bayerische Staatsförderpreis für junge Künstler“ ausgezeichnet. In Hamburg setzte er seine Kompositionsstudien fort, bevor er sich als freier Musiker in Berlin niederließ. Trübsbach hat mit verschiedenen eigenen Projekten sowie mit Ensembles und Musikern unterschiedlichster Genres wie Bill Holman, Joe Lovano, John Abercrombie, dem Stuttgarter Kammerorchester oder den „Fantastischen 4“ konzertiert sowie Rundfunk-und CD-Aufnahmen eingespielt. Konzertreisen führten ihn u.a. nach Syrien und Sibirien, nach Südafrika, Japan und China. Er ist Professor für Jazz-Saxophon an der Hochschule für Musik und Theater in München und wohnt mit seiner Familie im Chiemgau. Wenn er nicht musikalisch unterwegs ist, trifft man Ihn in seinengeliebten Bergen, eine Schwegelpfeife im Rucksack -für alle Fälle.