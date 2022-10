Benno & Max: Challenge accepted

Ob mit ihren millionenfach geklickten Videos auf Instagram und TikTok oder ihrem Podcast „Spätzle mit Currywurst“ auf Spotify.

Das Comedy Duo Benno&Max begeistert online wie offline tausende Fans und könnte dabei nicht unterschiedlicher sein. Plattenbau trifft Kleinstadtvilla, Aldi Süd trifft Aldi Nord, U-Bahn Surfer trifft Kuh Schubser. Die zwei Multitalente und Diabolo Weltmeister bringen in „Challenge Accepted“ ihre spektakulärsten Tricks, Stunts und viralsten Hits in noch nie gesehener Weise auf die Bühne. Dabei entsteht eine einzigartige Live-Show aus Action, Comedy und Artistik!

Sie wurden dutzendfach national und international für ihre Acts ausgezeichnet, aber so hat sie noch keiner gesehen! Benno und Max haben ein neues Genre erfunden: Artistik-Action-Comedy. Zwei Newcomer auf dem Weg nach ganz oben. Ihre Show ist so gefährlich und bekloppt, in 2 Jahren sind sie entweder weltberühmt oder tot. Seid also am Start bei „Challenge Accepted“! Es könnte das letzte Mal sein…